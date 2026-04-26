Съставите на Милан и Ювентус, Йълдъз отново е на пейката

Отборите на Милан и Ювентус излизат един срещу друг на „Джузепе Меаца“ в големия сблъсък от 34-тия кръг на Серия "А".

Милан срещу Ювентус в дерби не само за честта, но и за челните позиции

Масимилиано Алегри, който става първият треньор в историята с 25 участия в този мач, е предприел само една промяна сред титулярите на „росонерите“ след успеха с 1:0 над Верона. Тя е на десния фланг, където Алексис Салемакерс се завръща за сметка на Закари Атекаме. Тандемът в атака си остава същият: Кристиан Пулишич и Рафаел Леао. На вратата пък Майк Менян излиза за своя мач номер 200 с екипа на Милан.

Your Rossoneri XI to take on Juventus 💪



Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/HcVEXixbtO — AC Milan (@acmilan) April 26, 2026

Лучано Спалети също е извършил само една промяна в стартовия състав на „бианконерите“ след победата с 2:0 над Болоня. Тук също става въпрос за десния фланг, където е преместен Уестън Маккени заради липсата на Емил Холм. Така в центъра на терена място намира Кефрен Тюрам. Централен нападател отново е Джонатан Дейвид, зад когото ще действат Франсиско Консейсао и Жереми Бога.

Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Бартезаги, Леао, Пулишич

Ювентус: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Кели, Маккени, Локатели, Тюрам, Камбиазо, Консейсао, Бога, Дейвид