  3. Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

  • 27 апр 2026 | 22:30
Капитанът на Левски Славина Колева съжали, че отборът не е успях да се противопостави на Марица (Пловдив) в хода на сезона. "Сините" се поздравиха със сребърните медали в женската Демакс лига, след като загубиха финалната серия с Марица.

"Марица ни превъзхожда във всички мачове. Днес знаехме, че най-вероятно е последен мач. Много искахме да направим нещо, но имаше пренавиване. Марица заслужено спечели", сподели Колева след срещата в интервю за БНТ.

Според нея Левски изпраща добър сезон.

"Успешен сезон, макар да имахме проблеми и смяна на треньор. Целта ни бе да играем финал, но за съжаление не успяхме да покажем малко по-добро ниво на волейбол", допълни волейболистката.

Колева изрази желание да продължи кариерата си и през следващия сезон.

"Много ми се играе и ще видим в кой отбор", завърши тя.

Снимки: Startphoto

