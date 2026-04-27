Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

Капитанът на Левски Славина Колева съжали, че отборът не е успях да се противопостави на Марица (Пловдив) в хода на сезона. "Сините" се поздравиха със сребърните медали в женската Демакс лига, след като загубиха финалната серия с Марица.
"Марица ни превъзхожда във всички мачове. Днес знаехме, че най-вероятно е последен мач. Много искахме да направим нещо, но имаше пренавиване. Марица заслужено спечели", сподели Колева след срещата в интервю за БНТ.
Според нея Левски изпраща добър сезон.
"Успешен сезон, макар да имахме проблеми и смяна на треньор. Целта ни бе да играем финал, но за съжаление не успяхме да покажем малко по-добро ниво на волейбол", допълни волейболистката.
Колева изрази желание да продължи кариерата си и през следващия сезон.
"Много ми се играе и ще видим в кой отбор", завърши тя.
