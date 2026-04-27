Марица гони рекордна 12-а титла днес срещу Левски

Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) е само на една победа от спечелването на рекордна 12-а титла в Националната волейболна лига Демакс. “Жълто-сините” водят с 2-0 победи във финалния плейоф срещу Левски и сега се нуждаят само от още един успех, за да триумфират в първенството.

Воденият от Ахметджан Ершимшек пловдивски тим има шанса да вдигне титлата пред собствена публика. Марица приема Левски в третия мач от финалната серия на 27 април (понеделник) от 18:30 часа в зала “Строител”.

Марица на крачка от поредна титла след нов успех над Левски във финал №2

Шампионките бяха безапелационни в първите две срещи от финала и взеха две чисти победи. Маричанки се наложиха в първия двубой в Пловдив с 3:0, след което надделяха със същия резултат и в спортна зала Левски София в столицата.

По този начин “жълто-сините” си осигуриха възможността да затворят серията още в третия мач и за втора поредна година да вдигнат титлата пред своите фенове в зала “Строител”.

Освен това, така Марица може да оформи и още един „Златен дубъл“ след спечелването на Купата на България през декември.

До момента шампионките имат перфектен баланс в сблъсъците с Левски, като в 5 двубоя срещу “сините” нямат загубен гейм.`

Снимки: Startphoto