Роберто Пиаца се сбогува с Милано: 7 наситени години, надявам се да съм оставил следа

След 7 сезона начело на Алианц (Милано), ерата на "Роберто Пиаца" на треньорската скамейка приключи. След последния си мач специалистът коментира представянето на отбора и направи равносметка на престоя си в клуба, като от следващия сезон кариерата му ще продължи в Полша.

„Започнахме добре, но след това се случиха ситуации, които ни преследваха през целия сезон. Беше много сложна година заради контузиите и така и не успяхме да тренираме определени неща така, както бихме искали“, заяви Пиаца.

Той анализира и някои ключови моменти от последния двубой: „Загубихме третия гейм при 23:23 точки след ас на Паул Бухегер, а в четвъртия Поро отиде на сервис и се стигна до онази серия след ситуация без блокада. Това са епизоди, които са част от играта.“

В изказването си треньорът отдели специално внимание на връзката си с публиката и края на своя цикъл в клуба: „Искам да кажа едно голямо благодаря на феновете, защото е хубаво да знаеш, че си оставил нещо тук. Седем сезона не могат да се обобщят накратко, но наистина се надявам да съм дал по нещо на всички.“

Специалистът припомни основните етапи от пътя си в Милано: „Първият сезон беше прекъснат от Ковид, а вероятно можехме да спечелим първа купа за Алианц (Милано). Постигнахме го през следващата година, а след това дойдоха полуфинали за Купата на Италия и в първенството, както и класиране за Шампионската лига. През годините изграждахме нещо стъпка по стъпка.“

Накрая Пиаца хвърли поглед и към последната кампания:

„Това беше най-нещастният шампионат от седемте сезона. Не съм чупил огледала, но за съжаление така се получи.“

Така приключва един дълъг и последователен цикъл за Алианц (Милано), а Роберто Пиаца напуска, след като съпътстваше техническото и структурно израстване на клуба на националната и европейската сцена.

Николай Желязков: Момчетата изиграха един прекрасен мач

