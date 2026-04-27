Мила Пашкулева: Мечтата ми е да съм титуляр всеки мач

Либерото на Марица (Пловдив) Мила Пашкулева мечтае да заслужи титулярна позиция в отбора. Състезателката, която е продукт на школата на тима, сподели радостта си, след като пловдивчанки спечелиха рекордна 12-а поредна титла.

"Това беше най-добрият ни мач от финалната серия. Много се радвам, че играх с тези момичета, които са уникални. През всичките тези години са ме изпълвали с много любов и емоция. Благодаря на отбора", сподели Пашкулева след срещата в интервю за БНТ.

Либерото игра и в трите финални срещи заради отсъствието на Жана Тодорова.

"Щастлива съм, че я заместих достойно. Моята мечта е да надграждам, да съм на по-високо ниво и да започвам като тутиляр всеки мач."

Снимки: Startphoto