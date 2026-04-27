Мила Пашкулева: Мечтата ми е да съм титуляр всеки мач

  • 27 апр 2026 | 22:03
Либерото на Марица (Пловдив) Мила Пашкулева мечтае да заслужи титулярна позиция в отбора. Състезателката, която е продукт на школата на тима, сподели радостта си, след като пловдивчанки спечелиха рекордна 12-а поредна титла.

Марица с рекордна 12-а поредна титла след разгром над Левски

"Това беше най-добрият ни мач от финалната серия. Много се радвам, че играх с тези момичета, които са уникални. През всичките тези години са ме изпълвали с много любов и емоция. Благодаря на отбора", сподели Пашкулева след срещата в интервю за БНТ.

Ахметджан Ершимшек: Наистина съм много щастлив! Сега е време за празнуване

Либерото игра и в трите финални срещи заради отсъствието на Жана Тодорова.

Жана Тодорова: Добър завършек на целия сезон за нас

"Щастлива съм, че я заместих достойно. Моята мечта е да надграждам, да съм на по-високо ниво и да започвам като тутиляр всеки мач."

Снимки: Startphoto

