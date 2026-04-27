Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два, но явно силите не ни стигат

Треньорът на Левски София Денислав Димитров коментира третата загуба на "сините" от Марица във финала на женската Демакс лига. Ето какво каза специалистът пред БНТ:

"Първо искам да поздравя Марица за спечелената титла, днес, а и не само днес, ни превъзхождаха, имаше напрежение в нашия отбор, поздравявам ги за титлата. Искаше ми се да се опитаме да вземем гейм - два, мач, но явно силите не ни стигат", каза Димитров.

Запитан дали ще остане начело на тима, специалистът беше лаконичен:

"Има ръководство, тези въпроси към тях."

