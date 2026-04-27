Шампионите на България при жените от 2000-та година насам

Отборът на Марица (Пловдив) спечели шампионската титла в женската Демакс лига за рекорден 12-и пореден път. Пловдичанки записаха трета поредна победа срещу Левски София във финалния плейоф и по този начин затвориха серията с 3-0 успеха.

Шампиони на България по волейбол при жените от 2000-та година насам:

2000: ЦСКА

2001: Левски

2002: Левски

2003: Левски

2004: ЦСКА

2005: ЦСКА

2006: Енерджи (Варна)

2007: ЦСКА

2008: ЦСКА

2009: Левски

2010: ЦСКА

2011: ЦСКА

2012: ЦСКА

2013: ЦСКА

2014: Левски

2015: Марица (Пловдив)

2016: Марица (Пловдив)

2017: Марица (Пловдив)

2018: Марица (Пловдив)

2019: Марица (Пловдив)

2020: Марица (Пловдив)

2021: Марица (Пловдив)

2022: Марица (Пловдив)

2023: Марица (Пловдив)

2024: Марица (Пловдив)

2025: Марица (Пловдив)

2026: Марица (Пловдив)

Ахметджан Ершимшек: Наистина съм много щастлив! Сега е време за празнуване

