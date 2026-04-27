Локомотив (София) 1:0 Септември, Доминик Янков откри резултата

Отборите на Локомотив (София) и Септември (София) играят при резултат 1:0 в двубой от 31-ия кръг на efbet Лига. Попадението реализира Доминик Янков (10).

Първата интересна ситуация дойде в 10-ата минута, когато "железничарите" излязоха напред в резултата. Спас Делев пое топката по левия фланг, намери Доминик Янков, който стреля и след рикошет в тялото на Доминик Ивкич кълбото попадна в мрежата на Янко Георгиев.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) 1:0



1:0 Доминик Янков (10)

Стартови състави:



Локомотив (София): 99. Величков, 44. Кацаров, 14. Лясков, 64. Янков, 42. Нейчев, 22. Даскалов, 31. Станоев, 11. Тауи, 13. Рапосо, 7. Делев, 77. Карузо



Септември: 21. Георгиев, 23. Шутен, 4. Христов, 15. Ивкич, 26. Озорнвафор, 30. Стаматов, 18. Абу, 5. Бауренски, 17. Фонтейн, 7. Рибейро, 9. Фурие



Съдия: Денислав Сталев

Стадион: "Локомотив", София

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов