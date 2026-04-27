Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Световните вицешампиони от 2025 година от България започнаха подготовка в Самоков за новия сезон.
Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини стартира подготовката с 16 волейболисти, които вече са приключили ангажиментите си към клубните си отбори.
Тимът се събра комплекс „СамЕлион“ в Самоков, където протече и подготовката през миналата година, а първото тренировъчно занимание бе във фитнес залата.
Допълнително към групата ще бъдат включени и двама състезатели от националния отбор до 22 години – Томислав Русев и Костадин Козелов.
На по-късен етап към подготовката ще се присъединят още Жасмин Величков, Мартин Атанасов, Самуил Вълчинов и Християн Димитров.
Волейболист №2 в света за 2025 година Александър Николов и волейболист №8 капитанът Алекс Грозданов, се очакват още по-късно да се присъединят към отбора.
Най-късно ще пристигне разпределителят Симеон Николов, който има ангажимент с Локомотив (Новосибирск) до 17 май за Купата на Русия.
Състав на националния отбор на България за първия лагер в Самоков:
Разпределители:
Антон Станчев - Локомотив Авиа
Виктор Жеков - Монтана
Диагонали:
Венислав Антов - Туркоа (Франция)
Димитър Димитров - Бусан (Република Корея)
Посрещачи:
Аспарух Аспарухов - Шлепск (Полша)
Руси Желев - Мачерата (Италия)
Денислав Бърдаров - ИББ (Турция)
Денис Карягин - Мачерата (Италия)
Владимир Гърков - Сан Назер (Франция)
Кристиян Алексов - Локомотив Авиа)
Теодор Каменов - Пирин
Централни блокировачи:
Илия Петков - Гротадзолина (Италия)
Преслав Петков - Соренто (Италия)
Ивайло Дамянов - Локомотив Авиа
Кирил Колев - Локомотив Авиа
Либеро:
Калоян Ботев - Монтана.