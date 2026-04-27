Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Световните вицешампиони от 2025 година от България започнаха подготовка в Самоков за новия сезон.

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини стартира подготовката с 16 волейболисти, които вече са приключили ангажиментите си към клубните си отбори.

Тимът се събра комплекс „СамЕлион“ в Самоков, където протече и подготовката през миналата година, а първото тренировъчно занимание бе във фитнес залата.

Допълнително към групата ще бъдат включени и двама състезатели от националния отбор до 22 години – Томислав Русев и Костадин Козелов.

На по-късен етап към подготовката ще се присъединят още Жасмин Величков, Мартин Атанасов, Самуил Вълчинов и Християн Димитров.

Волейболист №2 в света за 2025 година Александър Николов и волейболист №8 капитанът Алекс Грозданов, се очакват още по-късно да се присъединят към отбора.

Най-късно ще пристигне разпределителят Симеон Николов, който има ангажимент с Локомотив (Новосибирск) до 17 май за Купата на Русия.

Състав на националния отбор на България за първия лагер в Самоков:

Разпределители:



Антон Станчев - Локомотив Авиа

Виктор Жеков - Монтана

Диагонали:



Венислав Антов - Туркоа (Франция)

Димитър Димитров - Бусан (Република Корея)

Посрещачи:



Аспарух Аспарухов - Шлепск (Полша)

Руси Желев - Мачерата (Италия)

Денислав Бърдаров - ИББ (Турция)

Денис Карягин - Мачерата (Италия)

Владимир Гърков - Сан Назер (Франция)

Кристиян Алексов - Локомотив Авиа)

Теодор Каменов - Пирин

Централни блокировачи:



Илия Петков - Гротадзолина (Италия)

Преслав Петков - Соренто (Италия)

Ивайло Дамянов - Локомотив Авиа

Кирил Колев - Локомотив Авиа

Либеро:

Калоян Ботев - Монтана.