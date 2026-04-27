Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Локомотив (София) остана без изпълнителен директор. От утре Иво Котев вече няма да заема своя поста в клуба от столичния квартал "Надежда". Бившият шеф в ЦСКА е провел разговор със собственика на "железничарите" Веселин Стоянов, в който го е уведомил, че напуска. В минутите преди срещата със Септември (София) Котев се е сбогувал с футболистите на Локомотив, разбра Sportal.bg. Той започна работа при "червено-черните" като технически директор през лятото на 2019 г.

Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

"Изкарах седем години в Локомотив, остаха много спомени. Дойде време за променя, разделяме се с най-добри чувства. Пожелавам успех на отбора", заяви пред нашата медия Иво Котев. От утре "червено-черните" ще имат и нов наставник, след като Станислав Генчев също се разделя със столичния клуб.