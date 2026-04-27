Лора Славчева: Щастлива съм, че завършихме сезона подобаващо

Разпределителката на Марица (Пловдив) Лора Славчева сподели радостта си, след като отборът спечели рекордна 12-а поредна шампионска титла. Пловдивчанки спечелиха финалната серия с Левски София с 3-0 победи.

Марица с рекордна 12-а поредна титла след разгром над Левски

"Щастлива съм, че завършихме сезона подобаващо. Искам да поздравя всички за цялата подкрепа и свършената работа", сподели Славчева след срещата пред БНТ.

Ахметджан Ершимшек: Наистина съм много щастлив! Сега е време за празнуване

Според нея най-добрия мач за отбора дойде именно във финала на серията.

Жана Тодорова: Добър завършек на целия сезон за нас

"Категорично това бе най-добрия ни мач. Надграждахме с всеки следващ мач. Първият беше най-зле. Доволна сме, че приключихме категорично", допълни разпределителката на Марица.

Ива Дудова MVP на финалната серия

Снимки: Startphoto