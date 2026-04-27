11-те на Монтана и Добруджа

Станаха ясни стартовите състави на Монтана и Добруджа, които се изправят един срещу друг в двубой от 31-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Огоста” стартира в 17:30 часа.

МОНТАНА - ДОБРУДЖА

Стартови състави:

Монтана: 1. Марсио Да Роса, 16. Давид Сиера, 13. Жоржиньо Соарес, 5. Ивайло Марков, 18. Костадин Илиев, 14. Димитър Буров, 24. Ангелос Цингарас, 27. Томас Азеведо, 20. Умаро Балде, 7. Борис Димитров, 10. Александър Тодоров;

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 22. Джонатан Хуртадо, 37. Венцислав Керчев, 72. Вашко Оливейра, 35. Матео Ловрик, 27. Монтасар Трики, 8. Ангел Ангелов, 20. Айкут Рамадан, 10. Томаш Силва, 98. Ивайло Михайлов.