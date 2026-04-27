Ахметджан Ершимшек: Наистина съм много щастлив! Сега е време за празнуване

Треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек коментира 12-ата поредна спечелена титла в женската Демакс лига. Турският специалист отказа да коментира дали ще продължи работата си в клуба и през следващия сезон.

"Наистина съм много щастлив, този трофей... 12-а поредна година, изиграхме страхотен двубой, всичко, което постигнахме е напълно заслужено. Страхотна работа от момичетата, сега е време да празнуваме", каза наставникът на Марица.

"Ние сме много добър отбор, вършим много работа. За следващия сезон ще видим какво ще решим. Сега е време да празнуваме. Цял сезон чакахме този момент, сега е моментът да се забавляваме", завърши Ершимшек.

Снимки: Startphoto