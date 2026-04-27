Борислава Съйкова: Много се радвам, че за поредна година сме шампиони

Централната блокировачка на Марица (Пловдив) Борислава Съйкова говори след спечелването на рекордната 12-а поредна титла на България след победа във финалния плейоф срещу Левски София.

"Много се радвам, че за поредна година сме шампиони. Надявам се догодина първенството да е по-оспорвано, за да може момичетата, които идват от школата на Марица, да израстват. С всяка следваща година усещането е още по-сладко, защото доказваме, че сме Марица и сме най-силни в България. Бяхме уникален колектив. Искам да благодаря на абсолютно всички – на щаба, на мениджъра ни Борис Халачев, на момичетата, че успяхме да се съберем и да сме толкова задружни", сподели Съйкова.