Жана Тодорова: Добър завършек на целия сезон за нас

Капитанът на Марица (Пловдив) Жана Тодорова коментира спечелената 12-та поредна шампионска титла.
Марица с рекордна 12-а поредна титла след разгром над Левски
"Много сме щастливи, че успяхме по категоричен начин да затворим серията (б.р. срещу Левски). Казах и на момичетата да го направим освободено, с положителна емоция. Положихме добър завършек на целия сезон, може да съжаляваме за някои загуби в Шампионската лига, но това е добър урок за нас. Продължаваме напред“, каза Тодорова.
"Нашия отбор е съставен от млади състезателки, с много талант и бъдеще. Те ще се развиват и ще допринасят за нашия отбор и за националния отбор“, добави капитанът.
