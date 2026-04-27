Борис Халачев: След всяка титла продължаваме да мечтаем

Мениджърът на Марица (Пловдив) Борис Халачев е категоричен, че апетитът идва с яденето и отборът ще продължи да печели още трофеи. Пловдивчанки спечелиха рекордна 12-а поредна титла с успех над Левски София във финалната серия с 3:0 победи.

"Когато се побеждава има гордост. Преди 16 години, когато започнах да работя в клуба, даже не съм си мечтал за 12 поредни титли. Браво на всички", сподели Халачев след срещата.

Халачев разкри и плановете за следващия сезон.

"Марица успява с постоянство. Изпълняваме си мечтите, макар моите мечти никога да не са били толкова големи. Апетитът идва с яденето. След всяка титла продължаваме да мечтаем. Спечелихме 12-а титла, почваме да мечтаем за 15-а. Догодина целим спечелване на титла и Купа на България. Ще се постараем да влезем в групите на Шампионска лига и след това да излезем", допълни мениджърът на шампионките.

