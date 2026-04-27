Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Борис Халачев: След всяка титла продължаваме да мечтаем

Борис Халачев: След всяка титла продължаваме да мечтаем

  • 27 апр 2026 | 21:57
  • 274
  • 0

Мениджърът на Марица (Пловдив) Борис Халачев е категоричен, че апетитът идва с яденето и отборът ще продължи да печели още трофеи. Пловдивчанки спечелиха рекордна 12-а поредна титла с успех над Левски София във финалната серия с 3:0 победи.

"Когато се побеждава има гордост. Преди 16 години, когато започнах да работя в клуба, даже не съм си мечтал за 12 поредни титли. Браво на всички", сподели Халачев след срещата.

Халачев разкри и плановете за следващия сезон.

"Марица успява с постоянство. Изпълняваме си мечтите, макар моите мечти никога да не са били толкова големи. Апетитът идва с яденето. След всяка титла продължаваме да мечтаем. Спечелихме 12-а титла, почваме да мечтаем за 15-а. Догодина целим спечелване на титла и Купа на България. Ще се постараем да влезем в групите на Шампионска лига и след това да излезем", допълни мениджърът на шампионките.

Следвай ни:

Още от Волейбол

  • 27 апр 2026 | 19:37
  • 6735
  • 6
  • 27 апр 2026 | 17:22
  • 15825
  • 8
  • 27 апр 2026 | 15:28
  • 792
  • 0
  • 27 апр 2026 | 12:20
  • 9347
  • 9
  • 27 апр 2026 | 11:53
  • 1569
  • 1
  • 27 апр 2026 | 10:53
  • 945
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 67833
  • 243
  • 27 апр 2026 | 20:58
  • 6558
  • 15
  • 27 апр 2026 | 17:22
  • 15825
  • 8
  • 27 апр 2026 | 21:55
  • 10596
  • 31
  • 27 апр 2026 | 20:00
  • 13608
  • 15
  • 27 апр 2026 | 19:28
  • 18050
  • 38