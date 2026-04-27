Любо Ганев бе специален гост на Локомотив - Зенит в Новосибирск

  27 апр 2026 | 12:20
Волейболист №6 в света за 2025 година Симеон Николов игра цял мач, но неговият Локомотив (Новосибирск) загуби у дома от Зенит ( Санкт Петербург) с 0:3 (18:25, 18:25, 22:25) третата среща за бронзовите медали в Суперлигата на Русия.

Така Зенит поведе с 2-1 победи в серията.

Мони Николов игра, но Локомотив загуби от Зенит в третата среща

Играе се до 3 успеха от 5 мача.

Четвъртата среща ще се играе във вторник отново в Новосибирск от 15:00 часа.

Мони Николов, който във втората среща напусна играта, заради съмнение за контузия, днес стартира като титуляр и показа добра игра.

Симеон Николов записа 1 точка (25% ефективност в атака - 1 точка от 4 атаки - -4) в двубоя и получи оценка за играта си 7.1.

Специален гост на двубоя в Новосибирск бе президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев, който бе приветстван бурно от пълната до краен предел с 5000 зрители в “Локомотив Арена”.

Друг специален гост на двубоя бе бившият селекционер на националния отбор на България Христо Илиев, който е бил треньор на Владимир Алекно, Пламен Константинов, Андрий Жеков и Георги Петров в Левски.

Трикратната олимпийска шампионка с Куба Юмилка Руис също изгледа на живо двубоя в компанията на Христо Илиев.

СНИМКИ: lokovolley.com

Още от Волейбол

Николай Желязков: Момчетата изиграха един прекрасен мач

Николай Желязков: Момчетата изиграха един прекрасен мач

  • 26 апр 2026 | 21:12
  • 2751
  • 0
Мария Колева и Прая Клуб на финал в Бразилия

Мария Колева и Прая Клуб на финал в Бразилия

  • 26 апр 2026 | 21:04
  • 765
  • 0
Николай Колев и ПАОК изравниха финалната серия в Гърция

Николай Колев и ПАОК изравниха финалната серия в Гърция

  • 26 апр 2026 | 20:58
  • 1022
  • 0
ЦСКА спечели бронзовите медали след обрат срещу ЦПВК

ЦСКА спечели бронзовите медали след обрат срещу ЦПВК

  • 26 апр 2026 | 20:14
  • 1746
  • 4
Мартин Атанасов: Сега няколко дни почивка да заредя батериите и след това започвам с националния отбор

Мартин Атанасов: Сега няколко дни почивка да заредя батериите и след това започвам с националния отбор

  • 26 апр 2026 | 19:23
  • 1885
  • 1
Мартин Атанасов стана вицешампион на Индонезия

Мартин Атанасов стана вицешампион на Индонезия

  • 26 апр 2026 | 19:07
  • 1910
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

  • 27 апр 2026 | 11:31
  • 16691
  • 45
"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948, останаха малко билети само за сектор "Б"

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948, останаха малко билети само за сектор "Б"

  • 27 апр 2026 | 10:52
  • 15418
  • 33
Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

  • 27 апр 2026 | 11:10
  • 3514
  • 3
Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

  • 27 апр 2026 | 08:40
  • 4472
  • 9
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 27 апр 2026 | 07:59
  • 4390
  • 13
Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 07:15
  • 4139
  • 7