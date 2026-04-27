Любо Ганев бе специален гост на Локомотив - Зенит в Новосибирск

Волейболист №6 в света за 2025 година Симеон Николов игра цял мач, но неговият Локомотив (Новосибирск) загуби у дома от Зенит ( Санкт Петербург) с 0:3 (18:25, 18:25, 22:25) третата среща за бронзовите медали в Суперлигата на Русия.

Така Зенит поведе с 2-1 победи в серията.

Мони Николов игра, но Локомотив загуби от Зенит в третата среща

Играе се до 3 успеха от 5 мача.

Четвъртата среща ще се играе във вторник отново в Новосибирск от 15:00 часа.

Мони Николов, който във втората среща напусна играта, заради съмнение за контузия, днес стартира като титуляр и показа добра игра.

Симеон Николов записа 1 точка (25% ефективност в атака - 1 точка от 4 атаки - -4) в двубоя и получи оценка за играта си 7.1.

Специален гост на двубоя в Новосибирск бе президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев, който бе приветстван бурно от пълната до краен предел с 5000 зрители в “Локомотив Арена”.

Друг специален гост на двубоя бе бившият селекционер на националния отбор на България Христо Илиев, който е бил треньор на Владимир Алекно, Пламен Константинов, Андрий Жеков и Георги Петров в Левски.

Трикратната олимпийска шампионка с Куба Юмилка Руис също изгледа на живо двубоя в компанията на Христо Илиев.

СНИМКИ: lokovolley.com