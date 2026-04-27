Финал №3: Марица 1:0 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионът Марица (Пловдив) е само на една победа от спечелването на рекордна 12-а титла в женската Демакс лига. "Жълто-сините" водят с 2-0 победи във финалния плейоф срещу Левски София и сега се нуждаят само от още един успех, за да триумфират в първенството.

Воденият от Ахметджан Ершимшек тим има шанса да вдигне титлата пред собствена публика. Марица приема Левски в третия мач от финалната серия. Срещата е тази вечер от 18,30 часа в зала "Строител".

Шампионките бяха безапелационни в първите две срещи от финала и взеха две чисти победи. Маричанки се наложиха в първия двубой в Пловдив с 3:0, след което надделяха със същия резултат и в зала "Левски София" в столицата. По този начин "жълто-сините" си осигуриха възможността да затворят серията още в третия мач и за втора поредна година да вдигнат титлата пред своите фенове.

В началото на първия гейм на срещата Марица бързо поведе с 5:1 след отлична блокада на Борислава Съйкова последвана от две успешни контри на Ива Дудова и една на Виктория Коева. Това накара треньорът на Левски Денислав Димитров да вземе прекъсване. Въпреки това, разликата нарасна до 7:1 след нов блок и контра на Съйкова. Домакините запазиха аванса си до 12:6 след поредна контра на Дудова. След това преднината на маричанки набъбна до 16:7 след три поредни атаки на Ванеса Агбортаби. Разликата стана двуцифрена при 20:8 след нови контри на Коева и Дудова и успешна двойна блокада на пловдичанки. В крайна сметка Марица спечели гейма с разгромното 25:111 след атака през центъра на Боряна Ангелова.

И втората част започна с преднина за Марица - 4:1 след нови силни изяви на Борислава Съйкова и Ива Дудова. Разликата стана 7:3 след успешна контра на Виктория Коева.

МАРИЦА (ПЛОВДИВ) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 1:0 (25:11, 9:4)

МАРИЦА: Лора Славчева, Ива Дудова, Ванеса Агбортаби, Виктория Коева, Борислава Съйкова, Боряна Ангелова - Мила Пашкулева-либеро

Старши треньор: АХМЕТДЖАН ЕРШИМШЕК

ЛЕВСКИ: Димана Иванова, Славина Колева, Мария Златанова, Габриела Жекова, Елена Коларова, Симона Иванова - Агниешка Адамек-либеро

Старши треньор: ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ.

Снимки: Startphoto