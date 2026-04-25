Групата на ЦСКА за мача с Левски, "червените" без двама титуляри, но с Делова

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното Вечно дерби срещу Левски от първия кръг на плейофите в efbet Лига. Мачът стартира в 16:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

"Червените" очаквано са без двама свои титуляри - Бруно Жордао и Анжело Мартино, които са наказани. В групата след травма се завръща Лумбард Делова.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 3. Андрей Йорданов, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 7. Улаус Скаршем, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.