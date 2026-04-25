Левски с бърз обрат срещу ЦСКА в края на полувремето - на живо след 1:2 на "Васил Левски"
  Има причина Веласкес да не обяви предварително групата на Левски за мача с ЦСКА, ето каква е тя

Има причина Веласкес да не обяви предварително групата на Левски за мача с ЦСКА, ето каква е тя

Треньорът на Левски Хулио Веласкес скри групата на отбора си за днешното дерби с ЦСКА. Така той наруши създадената от него традиция да я обявява 4-5 часа преди съответния двубой.

Решението му най-вероятно е продиктувано от факта, че “сините” имат двама контузени състезатели и не е искал съперникът да разбере за тях.

Става въпрос за централните защитници Никола Серафимов и Стипе Вуликич.

Първият е с извадено рамо, а вторият има проблем с костица на стъпалото.

Техните травми оставят Веласкес без опция за промени в центъра на отбраната, тъй като здравите футболисти на този пост са само двама - Кристиан Димитров и Кристиан Макун.

