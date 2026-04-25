Величков: Разбирам логиката на Ицо, вкарвате излишно напрежение с въпроса дали мястото му е застрашено при загуба от Лудогорец

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори след загубеното с 1:3 в дербито с Левски. Шефът на "червените" призна, че подкрепя решението на Христо Янев да излезе с голяма част от резервните състезатели.

"Слушах Ицо Янев какво обяснение даде, аз съм на неговото мнение. Приехме играта твърде близо до нашата врата, позволихме на противника да създаде суматоха, да започне да сипе топката и това беше логичното обяснение, което самият Ицо даде. Мисъл за купата? Разбирам логиката на Ицо, тя е съвсем нормална, с оглед сгъстения график. Със сигурност не може да се каже, че се жертва първенството заради купата. Съставът да е бил неуважение към значимостта на дербито? Има такъв поглед към тази ситуация, но има логика в избора на тези състезатели, в края на краищата много неща могат да се кажат, които определено са факти - голяма част от тези футболисти победихме есента в дербито.

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Голяма част от тях се включват добре, когато имат възможност да играят. Така че реално имахме идея какво да се случи, игрова идея, може би на моменти се получи, на моменти не. Разбирам наистина колко неприятна е тази загуба за нашите привърженици, включително и за нас. Искрено се надявам в сряда да бъдем агресивни и да защитаваме емблемата на ЦСКА, защото когато загубиш дербито, разочарованието е огромно в цялата червена общност. Твърде рано е за анализ и генерални оценки, а и те са работа на старши треньора и щаба му. Джеймс Ето'о? Дали ще започне срещу Лудогорец, ще реши треньорското ръководство. Иначе е здрав, да.

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Напрежението е нормално и логично, с оглед на това, което се опитваме да правим цяла година. И дори затова, че успяваме да го постигнем. Всеки път задължително казвам, че нищо не е свършило и че има още много работа за постигането на целите, а двубоят с Лудогорец е много ключов за това нещо. Не е тема по никакъв начин дали мястото на Христо Янев е застрашено при загуба от Лудогорец. Този въпрос вкарва излишно напрежение, това не е тема въобще, имаме нужда от концентрация. Трябва да намерим отново добрата си игра няколко дни по-късно", каза Бойко Величков.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto