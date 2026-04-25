Кристиан Димитров: Можехме да вкараме пет гола! Не ни интересува нито Лудогорец, нито ЦСКА 1948

Лидерът на Левски Кристиан Димитров говори след победата с 3:1 над ЦСКА в голямото дерби от плейофите на efbet Лига.

"Имаме още един много важен мач. Ще се опитаме още през следващата седмица да си решим всичко. Не сме били по-слабият отбор в двубоите срещу Лудогорец и ЦСКА. Днес изиграхме много добър мач и можехме да вкараме пет гола.



Казах на Вуцов да забрави бързо този момент и да продължи. ЦСКА не е подценил Левски, а просто бяхме по-добрият отбор. Не ни интересува нито Лудогорец, нито ЦСКА 1948", заяви Димитров.