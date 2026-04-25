Председателят на СОС за новия стадион на Левски: Очакваме София да домакинства на световни футболни срещи

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров излезе с позиция по повод смяната на собствеността в Левски. Вчера стана ясно, че новият главен акционер - Атанас Бостанджиев, ще се заеме с изграждането на нов и модерен стадион на мястото на сегашния "Георги Аспарухов".

Ето какво заяви Петров по темата със спортното съоръжение:

"Големите проекти изискват смелост и здрава основа. Ключов момент, който направи днешните планове възможни, беше прехвърлянето на стадиона и комплекс "Герена" от държавата към Столична община. Този процес, който инициирахме съвместно с кмета Васил Терзиев, осигури на клуба необходимата административна стабилност, за да може проектът да стартира върху здрава основа. Очакваме заявената готовност от новия собственик на клуба да стане реалност и София да може да става домакин на световни футболни срещи, както и на други мащабни събития.

Предстои същинската работа - ясна и модерна визия, устойчив финансов модел и прозрачност на всяко решение. Ролята на Общината остава на партньор и гарант. Подобна мащабна инвестиция е ангажимент не само към клуба, но и към градската среда и всички фенове. София заслужава модерна спортна инфраструктура на високо ниво - за всички клубове и за всички фенове."