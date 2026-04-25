Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели първите си впечатления след ключовия успех с 3:1 над ЦСКА в дербито от кръг в efbet Лига.

"Много важна победа. Заради трите точки и емоционалния заряд, който има в този мач. В началото стартирахме добре двубоя, но показахме изключителна смелост, след като допуснахме подобен гол. Искам да отлича Вуцов, който показа, че има невероятен характер. Той успя да се изправи срещу това, което се случи. Успя да изчисти за секунди главата си и показа зрялост в играта. Това много ни помогна. Един огромен професионалист, голям вратар и човек. Отборът показа зрялост, за да разбере какво се изисква и заслужихме победата. Считам, че можеше и по-рано да вкараме третия гол в мача.

Невероятната подкрепата на публиката е нещо, което няма как да опиша с думи. Това е футболът за мен. Чувства и страст. Да съм треньор на такъв отбор с такава публика е гордост за мен. Искам да благодаря от сърце на играчите и на публиката.



След като бяхме получили гола, Вуцов и всички на терена успяха да покажат зрялост и характер. Реакцията на публиката също помогна много", заяви испанският специалист.

Снимки: Sportal.bg