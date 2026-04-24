  „Моят отбор" излезе на улицата: Стратегията на младите фенове на Фентъзи футбола

„Моят отбор“ излезе на улицата: Стратегията на младите фенове на Фентъзи футбола

  24 апр 2026 | 15:45
Днешното издание на „Моят отбор“ предложи по-различен поглед към фентъзи футбола, като този път камерата излезе извън студиото. В кратко интервю на улицата двама млади фенове – Никола и Александър – споделиха своите идеи. И двамата привърженици на Ливърпул показаха добро разбиране за фентъзи формата, макар за единия далеч по-притегателната сила да е българския футбол. Разказаха как следят формата на играчите и как планират ходовете си в оставащите кръгове.

Слот остава в Ливърпул и следващия сезон
Слот остава в Ливърпул и следващия сезон

Основен акцент в студиото пък бе дискусията между двамата водещи, която се върна към предишния двоен кръг, в който Ерлинг Холанд се отчете с два гола и донесе сериозни точки на мениджърите, заложили на него. Вниманието логично се насочи и към предстоящия съкратен кръг, в който ще се изиграят едва седем мача вместо обичайните десет.

Това означава, че играчите от шест конкретни отбора няма да донесат никакви точки в 34-ия кръг – ключов момент, който изисква внимателно планиране и навременни промени в съставите. Участието на Никола и Александър внесе свежа перспектива и показа, че интересът към фентъзи футбола расте, а новото поколение фенове подхожда все по-аналитично към играта.

Още от Футбол свят

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

  • 24 апр 2026 | 15:33
  • 273
  • 0
Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

  • 24 апр 2026 | 15:33
  • 238
  • 0
Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

  • 24 апр 2026 | 15:23
  • 506
  • 1
Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

  • 24 апр 2026 | 15:12
  • 385
  • 1
Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

  • 24 апр 2026 | 15:04
  • 359
  • 0
Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

  • 24 апр 2026 | 14:37
  • 684
  • 0
Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 19564
  • 62
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 9656
  • 5
Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

  • 24 апр 2026 | 15:50
  • 21222
  • 52
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 5979
  • 5
Злато за Насар в първото движение!

Злато за Насар в първото движение!

  • 24 апр 2026 | 16:03
  • 22232
  • 5
Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 11448
  • 3