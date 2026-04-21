  Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот остава в Ливърпул и следващия сезон

Слот остава в Ливърпул и следващия сезон

  • 21 апр 2026 | 19:30
  • 1543
  • 7

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот се очаква да остане в клуба и следващия сезон, въпреки че мърсисайдци правят разочароващ сезон. Според "Скай Спортс" нидерландецът ще продължи работата си с тима, а съмненията за бъдещето му са отпаднали, след като "червените" се доближиха до това да си осигурят участие в Шампионската лига през следващия сезон.

След победата над Евертън през уикенда Ливърпул има преднина от седем точки пред шестия Челси и шансовете на лондончани да ги настигнат са много малки. Петото място в класирането ще подсигури на мърсисайдци място в най-престижния клубен турнир.

Слот изведе Ливърпул до шампионската титла в Англия в първия си сезон, но във втория има сериозни проблеми. Въпреки мащабна лятна селекция тимът ще завърши сезона без трофей и много далеч от борещите се за титлата Арсенал и Манчестър Сити.

Още от Футбол свят

