Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер заяви, че в отбора има голяма мотивация да запише “уникалното” постижение, побеждавайки Ливърпул четири пъти в рамките на един сезон. Утре мърсисайдци посрещат “орлите” на “Анфийлд”, след като лондончани победиха “червените” в двубоя за “Къмюнити Шийлд”, в мача от първенството на “Селхърст Парк” и в сблъсъка от 1/8-финалите на “Карабао Къп”, който също се игра на “Анфийлд”.

“Ако си говорим преди началото на сезона, бихме казали, че ще е добре да победим веднъж Ливърпул. Ако си помислим, че можем да спечелим срещу тях два пъти, ще си кажем, че това би било много добре. Ако ги победим три пъти, ще е невероятно. А сега имаме възможност да спечелим четири пъти срещу Ливърпул в един сезон. Мисля, че това ще е нещо уникално. И затова сме силно мотивирани, защото такова нещо може би никога няма да се повтори. Това е огромен шанс и поради тази причина очакваме с нетърпение този мач на “Анфийлд”, заяви Гласнер.

“Адам Уортън е добре. Той е готов и вчера тренира без никакви проблеми. Разбира се, все още имаме двете контузии на Еди Нкетия и Еван Гесон. Двамата ще пропуснат и този мач. За Натаниел Клайн ще решим в последния момент. Той беше болен вчера, но вечерта се почувства по-добре. В момента го преглеждат, но се надяваме, че ще е на разположение”, добави австриецът.