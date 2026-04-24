Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Слот: Водим разговори за следващия сезон, напоследък формата ни е приемлива

Слот: Водим разговори за следващия сезон, напоследък формата ни е приемлива

  • 24 апр 2026 | 11:51
  • 877
  • 0
Слот: Водим разговори за следващия сезон, напоследък формата ни е приемлива

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори преди утрешния двубой с Кристъл Палас, в който мърсисайдци ще се опитат да направят голяма крачка към това да си осигурят място в Шампионската лига и през следващия сезон. “Червените” вече три пъти загубиха от “орлите” през настоящата кампания, но двете поредни победи в първенството им връщат увереността.

Слот започна с новините около състоянието на контузените си вратари.

"Гиорги Мамардашвили определено няма да бъде на разположение за този мач, както и през следващата седмица. Алисон е близо до това да се завърне, но да видим дали утре няма да е рано за него, или не. Така че Фреди Уудман остава като опция.

Всички слухове за Алисон, за мен или за някой друг ще останат без реакция. Ние не коментираме слухове. Реагираме само когато трябва да се кажат факти. В момента няма нищо. Алисон иска да бъде на вратата на клуба, за който обича да играе, а след това да играе и за страната си.

Джо Гомес се завърна. Това е много полезно. Ендо започна да прави някои упражнения на терена, но все още не тренира с отбора. Няма да бъде на разположение за мачовете с Манчестър Юнайтед или Челси, но може да се върне преди края на сезона".

Слот добави, че в клуба вече водят разговори за следващия сезон, но неговият основен фокус е да завърши по най-добрия начин настоящата кампания.

"Водим разговори за следващия сезон, но основният ми фокус все още е този. Разликите са малки и един или два мача могат да променят много нещата. Преди две седмици не бяхме на пет точки пред шестия. Нещата могат да се развият и в двете посоки. Фокусът е върху Кристъл Палас. Не успяхме да го победим с три мача през този сезон. В последните осем двубоя в първенството обаче спечелихме 16 точки, така че формата ни напоследък е приемлива.

Кристъл Палас има добър мениджър, който е създал дисциплина в отбора. Наистина е много трудно да се създават положения срещу тях. Освен това играят много директно, тъй като имат добри и бързи нападатели. Мисля, че са допуснали най-малко голове след Арсенал. Има причина за това".

Слот завърши с новините около състоянието на Юго Екитике, който през тази седмица претърпя операция.

"Операцията на Юго мина добре, но в един толкова дълъг процес на рехабилитация има толкова много стъпки, които трябва да се направят. Експертите ще ви кажат, че това ще отнеме няколко месеца, а след това зависи от останалите стъпки. Все още не знаем колко време ще му е нужно, но първата и най-важната стъпка е операцията да мине добре. Възстановяването ще отнеме много време, но той ще се върне по-силен, както всички останали, които отсъстваха дълго време. Леони се превърна в звяр".

Следвай ни:

Добри новини за Арсенал: Сака вероятно ще е на линия за първия полуфинал с Атлетико

  • 24 апр 2026 | 09:32
  • 1437
  • 1
  • 24 апр 2026 | 09:25
  • 491
  • 1
  • 24 апр 2026 | 07:20
  • 3765
  • 4
  • 24 апр 2026 | 06:34
  • 934
  • 1
  • 24 апр 2026 | 05:42
  • 2070
  • 0
  • 24 апр 2026 | 05:16
  • 1269
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 24 апр 2026 | 12:21
  • 10
  • 0
  • 24 апр 2026 | 08:00
  • 15432
  • 9
  • 24 апр 2026 | 11:14
  • 3344
  • 0
  • 24 апр 2026 | 07:40
  • 6826
  • 9
  • 24 апр 2026 | 07:20
  • 3765
  • 4
  • 24 апр 2026 | 10:00
  • 5472
  • 9