Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
Реал Мадрид тръгва за Севиля с нови проблеми

  • 24 апр 2026 | 14:09
  • 1746
  • 0

Реал Мадрид обяви групата си за мача тази вечер срещу Бетис в Севиля, като любопитното е, че “лос бланкос” ще трябва да се справят с още отсъстващи играчи.

В списъка с футболисти не попадат контузения в задната част на бедрото Орелиан Чуамени, който бе титуляр преди няколко дни срещу Алавес (2:1). Освен това липсва и Дани Себайос, като причината за отсъствието му в последния момент остава неизвестна. Така той няма да може да играе срещу бившия си отбор, като и без това напоследък не е получавал никакви минути. Очаква се Себайос да напусне Реал през лятото.

Вчера иначе стана ясно, че Арда Гюлер и Едер Милитао са аут до края на сезона. Те се присъединяват към трайно контузения Родриго, а с травма все още е и Тибо Куртоа.

Все пак има и добра новина за Алваро Арбелоа и тя е завръщането на бранителя Раул Асенсио, който досега бе измъчван от стомашни проблеми. Логично в групата са включени и юношите на Реал Тиаго Питарч, Хорхе Сестеро, Диего Агуадо и Мануел Анхел, както и вратарите Серхио Местре и Хави Наваро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

  • 24 апр 2026 | 15:33
  • 256
  • 0
Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

  • 24 апр 2026 | 15:33
  • 223
  • 0
Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

  • 24 апр 2026 | 15:23
  • 463
  • 1
Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

  • 24 апр 2026 | 15:12
  • 360
  • 1
Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

  • 24 апр 2026 | 15:04
  • 345
  • 0
Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

  • 24 апр 2026 | 14:37
  • 655
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 18521
  • 62
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 8372
  • 5
Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

  • 24 апр 2026 | 15:50
  • 20724
  • 52
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 5227
  • 5
Злато за Насар в първото движение!

Злато за Насар в първото движение!

  • 24 апр 2026 | 16:03
  • 20819
  • 5
Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 11097
  • 3