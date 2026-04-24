Реал Мадрид тръгва за Севиля с нови проблеми

Реал Мадрид обяви групата си за мача тази вечер срещу Бетис в Севиля, като любопитното е, че “лос бланкос” ще трябва да се справят с още отсъстващи играчи.

В списъка с футболисти не попадат контузения в задната част на бедрото Орелиан Чуамени, който бе титуляр преди няколко дни срещу Алавес (2:1). Освен това липсва и Дани Себайос, като причината за отсъствието му в последния момент остава неизвестна. Така той няма да може да играе срещу бившия си отбор, като и без това напоследък не е получавал никакви минути. Очаква се Себайос да напусне Реал през лятото.

Вчера иначе стана ясно, че Арда Гюлер и Едер Милитао са аут до края на сезона. Те се присъединяват към трайно контузения Родриго, а с травма все още е и Тибо Куртоа.

🚨 JUST IN: Tchouaméni is OUT vs Real Betis due to a left hamstring overload.



— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 24, 2026

Все пак има и добра новина за Алваро Арбелоа и тя е завръщането на бранителя Раул Асенсио, който досега бе измъчван от стомашни проблеми. Логично в групата са включени и юношите на Реал Тиаго Питарч, Хорхе Сестеро, Диего Агуадо и Мануел Анхел, както и вратарите Серхио Местре и Хави Наваро.