Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

  • 24 апр 2026 | 07:20
  • 741
  • 0
Бетис и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг в мач от 32-рия кръг на испанската Ла Лига. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Ла Картуха".

Това е важна среща и за двата отбора, като домакините се борят за място в европейските клубни турнири, докато гостите от Мадрид продължават да се опитват да наваксат изоставането си от лидера Барселона.

Бетис показва непостоянна форма в последните си пет мача с една победа, три равенства и една загуба. Севилският тим постигна важна победа като гост срещу Жирона (3:2) на 21 април, но преди това загуби от Брага (2:4) в Лига Европа и отпадна на четвъртфиналите. "Вердибланкос" записаха и три последователни равенства - срещу Осасуна (1:1), Брага (1:1) в първия мач в Лига Европа и Еспаньол (0:0).

Реал Мадрид преминава през труден период с две загуби, едно равенство и две победи в последните си пет срещи. "Белите" победиха Алавес (2:1) в последния си мач, но преди това отпаднаха от Шампионската лига след загуба от Байерн (Мюнхен) с 3:4. В Ла Лига "кралете" записаха равенство с Жирона (1:1) и изненадваща загуба от Майорка (1:2).

Бетис се намира на 5-о място в Ла Лига с 49 точки след 32 изиграни мача, което дава на тима добра позиция в борбата за европейските клубни турнири. С положителна голова разлика от 48 вкарани и 40 допуснати гола андалусийци имат реални шансове да запазят позицията си, но трудно могат да догонят Атлетико Мадрид, въпреки серията от загуби на "дюшекчиите".

Реал Мадрид е втори със 73 точки от същия брой мачове, като "белите" имат впечатляваща голова разлика от 67 вкарани и 30 допуснати гола. Мадридчани вярват, че още са в битката за титлата, но изоставането им от 9 точки спрямо Барселона е много сериозно и прави задачата на отбора на Алваро Арбелоа почти непосилна.

Мануел Пелегрини ще разчита на Пабло Форналс като ключов играч за предстоящия мач. Опитният полузащитник показва отлична форма през сезона и се очаква да бъде основна фигура в опитите на домакините да спечелят точки срещу силния съперник.

Арда Гюлер получава все повече доверие от треньорския щаб на Реал Мадрид и днес отново ще е сред титулярите. Очаква се Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе да водят атаката на "белите", докато Джуд Белингам ще опита да контролира средата на терена.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 4 януари 2026 г. в мач от Ла Лига, когато Реал Мадрид разгроми Бетис с 5:1 на "Сантиаго Бернабеу". Преди това, през март 2025 г., севилци успяха да победят кралския клуб с 2:1 на своя стадион.

Реал Мадрид не спечели нито едно от последните си три гостувания на този съперник. Най-скорошната победа на "белите" при визита на Бетис е през 2021 година (1:0).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

