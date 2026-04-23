Арбелоа: За мен всеки мач на Реал Мадрид е на живот и смърт

След изиграването на двубоите от 32-рия кръг Барселона не позволи на Реал Мадрид да съкрати разликата от 9 точки в Ла Лига. Това почти сигурно обрича столичани да завършат втори. Те вече не играят в друг турнир, заради което сезонът изглежда приключил за тима от “Бернабеу”. Наставникът Алваро Арбелоа обаче не иска да се говори за това и е амбициран да спечели всичките оставащи шест мача. Неприятното за Реал е, че сега следват три поредни гостувания. Първото от тях е срещу Бетис в петък вечер.

Ето какво заяви Арбелоа на пресконференцията си преди сблъсъка с “вердибланкос”.

Предстоят ви три поредни гостувания. Може ли това да е някакъв стимул за обрат в битката за титлата?

Не зависи от нас. Нашата цел е да спечелим всичките шест двубоя, независимо какво прави Барселона. Интересува ни само идната среща, но не всичко е в нашите ръце.

Каква е мотивацията в отбора в момента?

Най-важната ми цел не трябва да бъде да мотивирам играч на Реал Мадрид – те са много взискателни спрямо себе си. Моята задача е да ги подготвя за това, което ги очаква на терена.

В някои моменти играчите не са показвали тази вътрешна взискателност – защо?

Случили са се и други неща – трябва да се правят много неща правилно отвъд това.

Страхувате ли се, че някой играч може да свали нивото си заради мисли за Световното?

Аз не свалям нивото си и се надявам те също да не го правят. Сигурен съм, че ще продължим да виждаме тази отдаденост.

Много се говори за Дани Карвахал. Нещо лично ли имате срещу него?

Отговорът ми онзи ден беше кратък и сериозен на въпрос, който сметнах за неуместен – не беше насочен срещу Дани Карвахал. Можете да видите отговорите ми винаги, когато говоря за него, или да попитате играчите ми как говоря за него пред отбора. Опитвате се да ми припишете роля в тази ситуация, която е несправедлива. Той е повече от готов да отиде на Световното, доволен съм от него и смятам, че и за националния отбор трябва да е също толкова важен. Винаги съм имал добри отношения с него, винаги съм се отнасял с обич, уважение и възхищение. Да се мисли, че правя състави по лични причини… трудно ми е да повярвам, че има треньор в света, който да не избира състава си по футболни причини.

Той е играл в само 22% от минутите

Много е просто – могат да заложа на само 11 футболисти. Има много, към които съм несправедлив, но знам колко добре тренират. Това е.

Бихте ли искали Карвахал да остане?

Когато ме питате, ви казвам същото – това е между него и клуба. Ще бъда щастлив от всичко, което прави двете страни щастливи. Всичко, което е добро за Карвахал и за Реал Мадрид, е добро и за мен.

Харесвате ли повече Трент в сравнение с него?

Той показва много добро ниво, заслужава да играе, представянето му е извън всякакво съмнение. Всеки мач за мен е на живот и смърт – когато пускам даден играч, е защото вярвам, че го заслужава и че ще помогне да спечелим. Не подарявам минути на никого.

Публикацията, че Моуриньо може да се завърне на “Бернабеу”, и това, че Мбапе я е харесал?

Все ми е едно – нека харесва Моуриньо, Джулия Робъртс или когото и да е.

Какво е вашето бъдеще?

Моята отговорност е да печеля всеки двубой – така го приемам и така го изисквам от играчите. Трябва да бъдем професионалисти и да уважаваме емблемата.

Как е Винисиус Жуниор?

Трябва да питате него. Чувствам се привилегирован, че го имам, и съм сигурен, че утре ще изиграе добър мач.

Как е Милитао?

Ще му бъде направен резонанс, но контузията не изглежда сериозна. Ще видим след изследването.

Юношите постепенно изчезнаха от първия отбор…

Момчетата помогнаха, показаха, че могат да играят в първия отбор. Това е едно от най-позитивните неща този сезон. Видя се, че се справят много добре – онзи ден в Младежката шампионска лига, както и с дубъла… Доверието ми в тях винаги ще бъде твърдо.