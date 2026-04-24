Бензема: В Реал на играят като отбор, а в ПСЖ всички пресират, защитават, атакуват и тичат

Бившият нападател на Реал Мадрид Карим Бензема, който в момента играе за Ал-Хилал в Саудитска Арабия, похвали Пари Сен Жермен. Голмайсторът сравни представянето на европейския клубен шампион с играта на "лос бланкос", като изтъкна , че парижани в много по-голяма степен игрят като отбор.

"Когато треньорът прави смяна в 60-ата или 70-ата минута, футболистите, които влизат в игра, допринасят дори повече от тези, които са започнали мача. А те са резерви. Можете ли да си представите? Всеки титуляр или резерва знае какво трябва да направи, колко трябва да допринесе. Сред останалите на пейката играчи няма недоволни. В Реал Мадрид е значително по-трудно, защото те изобщо не играят като отбор. Пари Сен Жермен не е отбор от звезди, с изключение на Усман Дембеле, който е носител на Златната топка. Но забравете за това - всички в ПСЖ пресират, защитават, атакуват и тичат с най-сериозна скорост. Треньорът на парижани Луис Енрике е най-известният им играч, но те наистина са отбор. Можете да пуснете всеки в атака - всички работят заедно. Резервите се включват също толкова усилено и ето защо са толкова силни", коментира Карим Бензема, цитиран от RMC Sport в петък.