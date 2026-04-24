Аякс е най-близо до Дани Себайос

Халфът на Реал Мадрид Дани Себайос ще напусне клуба след края на настоящия сезон. Според журналиста Фабрицио Романо, 29-годишният халф със сигурност ще си тръгне от „Сантиаго Бернабеу“ през летния трансферен прозорец.

Към испанския футболист вече има проявен интерес от страна на Аякс, както и от още два неназовани клуба.

През този сезон в Ла Лига Себайос взе участие в 15 мача, като е прекарвал на терена средно по 31 минути на двубой. В тези срещи той не успя да се отличи с гол или асистенция.

В кариерата си Себайос е носил още екипите на Бетис и Арсенал.

