ПСЖ набеляза португалец за заместник на Витиня

ПСЖ, под ръководството на Луиш Кампош, продължава да залага на португалски таланти и сега е насочил вниманието си към полузащитника Матеуш Фернандеш. Според "Footmercato", вече са осъществени първи контакти между парижкия клуб и представителите на играча.

От пристигането на Кампош, френският клуб подсили португалския си контингент с имена като Витиня, Гонсало Рамош, Жоао Невеш и Нуно Мендеш, а Матеуш Фернандеш може да е следващият, който ще се присъедини към този списък, като е смятан за идеален наследник на бившия играч на Порто.

21-годишният офанзивен полузащитник е един от основните играчи на Уест Хам, воден от Нуно Ешпирито Санто, където бързо се утвърди, въпреки че пристигна през лятото, записвайки 30 титулярни участия в 31 мача във Висшата лига. През настоящия сезон, наскоро станалият португалски национал, който има един мач за страната си, отбеляза три гола и направи три асистенции.

Възпитаник на Спортинг, Фернандеш имаше първия си опит във Висшата лига през 2024 г. с екипа на Саутхемптън. След изпадането на „светците“, „чуковете“ осигуриха привличането му миналото лято за 44 милиона евро и го задържаха до 2030 г. Въпреки това, ново изпадане може да доведе (и да улесни) до нова продажба.

