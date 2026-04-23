Президентът на Ла Лига: Като за начало френските клубове да спрат насилието

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас и ръководителят на Испанската футболна федерация Рафаел Лоусан обсъдиха настоящото състояние на испанския футбол по време на индустриалния форум „The Forum“, организирано от Атлетико Мадрид и Apollo.

“Нелогичният и ирационален спор нямаше никакъв смисъл. Сега седим на една маса, защото трябва да работим заедно. Не сме се карали от една година. Създадохме стабилност и доверие. Днес най-големите компании в страната са с нас“, заяви Лоусан.

Тебас говори за силата на Ла Лига на европейската сцена: „Имаме ли още капацитет за растеж? Много. Ако посещаемостта на стадионите ни е 85%, докато други европейски първенства като Премиър лийг и Бундеслигата са на 95%, то имаме 10 пункта за наваксване, което означава огромни приходи за клубовете. По отношение на аудиовизуалните права, мисля, че тази година беше много добра. Въпреки някои прогнози, че ще е катастрофа, ние отбелязахме ръст от 9%, какъвто няма нито една друга европейска лига“.

„Трябва да се разбере, че за да съществуват големи марки като Манчестър Сити, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид или Барселона, трябва да има и силна марка на самото първенство. Необходимо е да се търси максимален баланс между националните и европейските турнири. Защото ако не защитим националното първенство в този смисъл, изграждането на марката ще бъде по-трудно“, добави той.

„Пари Сен Жермен е в затруднено положение, защото националната им марка се срина. Френската лига вече е под бразилската по обем на бизнеса. Ролята на организации като лигата и федерацията не е с краткосрочна визия. За нас финансовият феърплей е ключов. Казах го и на френските клубове по време на една лекция. Първото, което трябва да направите, за да постигнете стабилност, е да прекратите насилието. Отиваш в Марсилия и виждаш как играчите се бият с публиката. Преживели сме го и ние в Испания“, обясни Тебас.

„Също така централизираната продажба на телевизионни права е важна. Създаването на единна марка. Не знам какво ще се случи с мен до Световното първенство през 2030 г., дори не знам какво ще стане през 2030 г. Ако се чувствам атакуван и всеки ден трябва да преодоляваме препятствия...“, анализира той.

От своя страна Лоусан разкри подробности за предстоящия Мондиал през 2030 г. „Испания е способна на всичко. В УЕФА се чудят какво се е променило, че преди федерацията не искаше да организира нищо, а сега иска да организира всичко. Планът за Световното първенство през 2030 г. е известен на всички: има 20 града домакини, от които 11 в Испания, 6 в Мароко и 3 в Португалия. От септември нататък Мондиалът реално започва. Два града отпаднаха (Малага и Ла Коруня), а два други са напът да влязат (Валенсия и Виго). Поискахме те да бъдат включени“, обясни президентът.