  3. Президентът на Ла Лига: Като за начало френските клубове да спрат насилието

Президентът на Ла Лига: Като за начало френските клубове да спрат насилието

Президентът на Ла Лига: Като за начало френските клубове да спрат насилието

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас и ръководителят на Испанската футболна федерация Рафаел Лоусан обсъдиха настоящото състояние на испанския футбол по време на индустриалния форум „The Forum“, организирано от Атлетико Мадрид и Apollo.

“Нелогичният и ирационален спор нямаше никакъв смисъл. Сега седим на една маса, защото трябва да работим заедно. Не сме се карали от една година. Създадохме стабилност и доверие. Днес най-големите компании в страната са с нас“, заяви Лоусан.

Тебас говори за силата на Ла Лига на европейската сцена: „Имаме ли още капацитет за растеж? Много. Ако посещаемостта на стадионите ни е 85%, докато други европейски първенства като Премиър лийг и Бундеслигата са на 95%, то имаме 10 пункта за наваксване, което означава огромни приходи за клубовете. По отношение на аудиовизуалните права, мисля, че тази година беше много добра. Въпреки някои прогнози, че ще е катастрофа, ние отбелязахме ръст от 9%, какъвто няма нито една друга европейска лига“.

„Трябва да се разбере, че за да съществуват големи марки като Манчестър Сити, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид или Барселона, трябва да има и силна марка на самото първенство. Необходимо е да се търси максимален баланс между националните и европейските турнири. Защото ако не защитим националното първенство в този смисъл, изграждането на марката ще бъде по-трудно“, добави той.

Пари Сен Жермен е в затруднено положение, защото националната им марка се срина. Френската лига вече е под бразилската по обем на бизнеса. Ролята на организации като лигата и федерацията не е с краткосрочна визия. За нас финансовият феърплей е ключов. Казах го и на френските клубове по време на една лекция. Първото, което трябва да направите, за да постигнете стабилност, е да прекратите насилието. Отиваш в Марсилия и виждаш как играчите се бият с публиката. Преживели сме го и ние в Испания“, обясни Тебас.

„Също така централизираната продажба на телевизионни права е важна. Създаването на единна марка. Не знам какво ще се случи с мен до Световното първенство през 2030 г., дори не знам какво ще стане през 2030 г. Ако се чувствам атакуван и всеки ден трябва да преодоляваме препятствия...“, анализира той.

От своя страна Лоусан разкри подробности за предстоящия Мондиал през 2030 г. „Испания е способна на всичко. В УЕФА се чудят какво се е променило, че преди федерацията не искаше да организира нищо, а сега иска да организира всичко. Планът за Световното първенство през 2030 г. е известен на всички: има 20 града домакини, от които 11 в Испания, 6 в Мароко и 3 в Португалия. От септември нататък Мондиалът реално започва. Два града отпаднаха (Малага и Ла Коруня), а два други са напът да влязат (Валенсия и Виго). Поискахме те да бъдат включени“, обясни президентът.

Още от Футбол свят

Не се оправдаха лошите прогнози за Ямал

Не се оправдаха лошите прогнози за Ямал

  • 23 апр 2026 | 15:10
  • 3694
  • 5
Байерн е охладил интереса на Реал Мадрид и Манчестър Сити към Павлович

Байерн е охладил интереса на Реал Мадрид и Манчестър Сити към Павлович

  • 23 апр 2026 | 15:10
  • 434
  • 0
Джон Тери не е получил предложение да помогне на временния мениджър на Челси

Джон Тери не е получил предложение да помогне на временния мениджър на Челси

  • 23 апр 2026 | 15:01
  • 371
  • 0
Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си

Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си

  • 23 апр 2026 | 14:50
  • 724
  • 0
Дузина имена се спрягат за мениджърския пост на Челси, но кои са фаворитите

Дузина имена се спрягат за мениджърския пост на Челси, но кои са фаворитите

  • 23 апр 2026 | 14:25
  • 4299
  • 4
Медик уплаши Испания: Рискът от рецидив при контузията на Ямал е 30%, струва ми се малко вероятно да е на Световното

Медик уплаши Испания: Рискът от рецидив при контузията на Ямал е 30%, струва ми се малко вероятно да е на Световното

  • 23 апр 2026 | 14:21
  • 3720
  • 1
Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 4643
  • 22
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 12634
  • 22
Григор Димитров - Даниел Вайехо

Григор Димитров - Даниел Вайехо

  • 23 апр 2026 | 15:05
  • 1918
  • 0
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 15367
  • 14
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 23483
  • 25
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 6805
  • 5