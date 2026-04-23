Луис Енрике: Важно бе да покажем, че контролираме пътя си към титлата

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике имаше защо да е доволен след победата с 3:0 над Нант в отложен мач от 26-ия кръг на Лига 1. Той първо похвали играчите си за реакцията им след загубата от Лион в миналия кръг, а освен това подчерта важността на тази победа, с която тимът му си върна преднината от 4 точки на върха в класирането и отново контролира пътя си към титлата.

„Много съм доволен от начина, по който реагирахме. След труден резултат в миналия кръг, днес видях отбор, който е напълно фокусиран. Най-важното беше да вземем тези три точки и да покажем, че контролираме пътя си към титлата", започна Луис Енрике.

Той похвали специално авторът на два от головете Хвича Кварацхелия.

„Хвича показа защо е тук. Неговата ефективност пред гола беше ключова днес. Но искам да поздравя целия колектив за дисциплината. Когато водиш с два или три гола, е лесно да се отпуснеш, но ние останахме сериозни до края“, допълни испанецът.

Той коментира и борбата за титлата до края на сезона.

„Остават малко мачове и напрежението расте. Всеки съперник, особено тези в дъното на таблицата, играе за живота си. Днес направихме мача да изглежда лесен, но това се дължи на нашата работа, а не на липсата на съпротива от Нант“, сподели още наставникът.

Накрая той говори и за ротациите и конкуренцията в отбора си.

„Винаги казвам, че имам нужда от всеки един играч. Радвам се за Дезире [Дуе], който също се разписа. Конкуренцията в състава е това, което ни прави по-силни в края на кампанията“, завърши Енрике.

Снимки: Imago