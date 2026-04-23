Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Реал Мадрид
  3. Куртоа и Белингам поиграха тенис с Надал и Синер на „Бернабеу“ пред погледа на Перес

Куртоа и Белингам поиграха тенис с Надал и Синер на „Бернабеу“ пред погледа на Перес

  • 23 апр 2026 | 18:51
  • 118
  • 0
Куртоа и Белингам поиграха тенис с Надал и Синер на „Бернабеу“ пред погледа на Перес

Две от звездите на Реал МадридТибо Куртоа и Джуд Белингам, имаха възможността да поиграят на тенис заедно с испанската легенда Рафаел Надал и настоящ номер 1 в света Яник Синер.

Още по-интересното е, че това се случи насред „Бернабеу“, а техен „съдия“ беше президентът на „лос бланкос“ Флорентино Перес. От едната страна на мрежата бяха вратарят и италианецът, а от другата – английският национал и 22-кратният носител на титли от „Големия шлем“. Всичко това се вижда от видеото, което публикува испанският журналист Алваро де Градо в социалните мрежи.

В момента именно в Мадрид се провежда турнир от сериите „Мастърс 1000“, като е всеизвестно, че Надал е голям фен на Реал, а Синер също следи футбола, но е привърженик на Милан.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Не се оправдаха лошите прогнози за Ямал

  • 12278
  • 11
Байерн е охладил интереса на Реал Мадрид и Манчестър Сити към Павлович

  • 986
  • 0
Джон Тери не е получил предложение да помогне на временния мениджър на Челси

  • 845
  • 0
Президентът на Ла Лига: Като за начало френските клубове да спрат насилието

  • 807
  • 0
Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си

  • 5005
  • 0
Дузина имена се спрягат за мениджърския пост на Челси, но кои са фаворитите

  • 9909
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

  • 9509
  • 14
Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 12790
  • 73
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 21223
  • 40
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 11398
  • 25
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 22321
  • 26
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 10328
  • 6