Куртоа и Белингам поиграха тенис с Надал и Синер на „Бернабеу“ пред погледа на Перес

Две от звездите на Реал Мадрид – Тибо Куртоа и Джуд Белингам, имаха възможността да поиграят на тенис заедно с испанската легенда Рафаел Надал и настоящ номер 1 в света Яник Синер.

Още по-интересното е, че това се случи насред „Бернабеу“, а техен „съдия“ беше президентът на „лос бланкос“ Флорентино Перес. От едната страна на мрежата бяха вратарят и италианецът, а от другата – английският национал и 22-кратният носител на титли от „Големия шлем“. Всичко това се вижда от видеото, което публикува испанският журналист Алваро де Градо в социалните мрежи.

Tremenda imagen. pic.twitter.com/hLdkzDrH4P — Álvaro de Grado (@AlvarodeGrado) April 23, 2026

В момента именно в Мадрид се провежда турнир от сериите „Мастърс 1000“, като е всеизвестно, че Надал е голям фен на Реал, а Синер също следи футбола, но е привърженик на Милан.

Снимки: Gettyimages