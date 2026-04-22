Гуардиола защити футболистите си след празненствата за победата над Арсенал

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола защити играчите на отбора, които бяха критикувани за празнуването на победата си над Арсенал с 2:1 в мач от 33-тия кръг на английската Висша лига. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни нарече радостта на футболистите на Сити преждевременна и отбеляза, че тя може да се обърне срещу тях. Бившият халф на Ливърпул Дани Мърфи също критикува поведението на звездите на Пеп.

„Хората могат да казват всички глупости, които искат. Играчите празнуваха, защото познават нивото на противника. Те знаеха, че ако не спечелим, това ще бъде сбогуване с титлата. Те спечелиха, а ние все още сме в играта. Как биха могли да не празнуват? Колкото и да уважаваш противника си и неговите фенове, можеш да празнуваш както си искаш“, каза Гуардиола пред The ​​Guardian.

Арсенал води в таблицата на Висшата лига със 70 точки. Манчестър Сити е втори, на три точки зад „артилеристите“ и има мач по-малко.

