Гуардиола защити футболистите си след празненствата за победата над Арсенал

  • 22 апр 2026 | 15:18
  • 375
  • 1

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола защити играчите на отбора, които бяха критикувани за празнуването на победата си над Арсенал с 2:1 в мач от 33-тия кръг на английската Висша лига. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни нарече радостта на футболистите на Сити преждевременна и отбеляза, че тя може да се обърне срещу тях. Бившият халф на Ливърпул Дани Мърфи също критикува поведението на звездите на Пеп.

„Хората могат да казват всички глупости, които искат. Играчите празнуваха, защото познават нивото на противника. Те знаеха, че ако не спечелим, това ще бъде сбогуване с титлата. Те спечелиха, а ние все още сме в играта. Как биха могли да не празнуват? Колкото и да уважаваш противника си и неговите фенове, можеш да празнуваш както си искаш“, каза Гуардиола пред The ​​Guardian.

Арсенал води в таблицата на Висшата лига със 70 точки. Манчестър Сити е втори, на три точки зад „артилеристите“ и има мач по-малко.

Снимки: Imago

Бербатов застана до Крал Ерик

Кейхил: Челси е като ранено животно, ФА Къп сега е задължителен

Мактоминей и Гилмор си поставят за цел излизане от групите на Световното първенство

Домакинството на Купата на африканските нации през 2027 може да бъде сменено

Себастиан Хьонес омаловажи спекулациите, че Реал Мадрид се интересува от него

Данте се завръща в Байерн от новия сезон

Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

Оспорван дуел в Кърджали

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

