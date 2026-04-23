Доктор Марко: Развитието на Ред Бул след Мелбърн се обърка

Преди началото на сезона потенциалът на Ред Бул за добро представяне в първата кампания по новите технически правила във Формула 1 изглеждаше много по-сериозен. В Австралия представянето на Ред Бул беше в рамките на очакваното, но след това тимът започна сериозно да изостава.

Бившият съветник на тима доктор Хелмут Марко, който продължава да поддържа контакти с тима, коментира първата част на кампанията за бившите шампиони.

“Новата кола се представи приемливо само в първото състезание в Мелбърн, но след това развитието на шасито пое в погрешна посока - заяви Марко. - Двигателят ни не е най-добрият, но той не е основният проблем.”

Доктор Марко обаче се дистанцира от спекулациите за бъдещето на Макс Верстапен, като обясни, че той вече не участва пряко в тези дискусии.

“Не говоря редовно с Макс, така че не мога да ви кажа нещо ново - допълни бившият пилот. - Твърде съм далеч от случващото се, за да ви кажа дали той ще си тръгне в края на годината, не давам съвети като външен човек. Миналата година Макс направи чудо и стигна до битката за титлата, но се опасявам, че тази година това няма да е възможно.”

Снимки: Gettyimages