Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Доктор Марко: Развитието на Ред Бул след Мелбърн се обърка

Доктор Марко: Развитието на Ред Бул след Мелбърн се обърка

  • 23 апр 2026 | 15:15
  • 437
  • 0

Преди началото на сезона потенциалът на Ред Бул за добро представяне в първата кампания по новите технически правила във Формула 1 изглеждаше много по-сериозен. В Австралия представянето на Ред Бул беше в рамките на очакваното, но след това тимът започна сериозно да изостава.

Бившият съветник на тима доктор Хелмут Марко, който продължава да поддържа контакти с тима, коментира първата част на кампанията за бившите шампиони.

Утре обявяват връщането на Турция във Формула 1?

“Новата кола се представи приемливо само в първото състезание в Мелбърн, но след това развитието на шасито пое в погрешна посока - заяви Марко. - Двигателят ни не е най-добрият, но той не е основният проблем.”

Доктор Марко обаче се дистанцира от спекулациите за бъдещето на Макс Верстапен, като обясни, че той вече не участва пряко в тези дискусии.

Макларън с почти нова кола за стартовете в Северна Америка

“Не говоря редовно с Макс, така че не мога да ви кажа нещо ново - допълни бившият пилот. - Твърде съм далеч от случващото се, за да ви кажа дали той ще си тръгне в края на годината, не давам съвети като външен човек. Миналата година Макс направи чудо и стигна до битката за титлата, но се опасявам, че тази година това няма да е възможно.”

Патрезе не вижда смисъл Сайнц да се бори за място в Ред Бул
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Колко по-бавни ще са колите след промените в правилата?

  • 23 апр 2026 | 14:35
  • 458
  • 0
Елфин Еванс: Предстои ни съвсем различно асфалтово рали

  • 23 апр 2026 | 13:56
  • 418
  • 0
Лидерът на Дукати разкри какви подобрения са нужни на GP26 за "Херес"

  • 23 апр 2026 | 13:28
  • 344
  • 0
Дачия Сандрайдър събра две легенди

  • 23 апр 2026 | 13:17
  • 397
  • 0
Макларън с почти нова кола за стартовете в Северна Америка

  • 23 апр 2026 | 12:36
  • 689
  • 0
Зрителите ще определят дали новите правила във Формула 1 са успешни

  • 23 апр 2026 | 12:20
  • 434
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 4714
  • 22
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 12673
  • 22
Григор Димитров - Даниел Вайехо

  • 23 апр 2026 | 15:05
  • 1947
  • 0
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 15392
  • 14
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 23517
  • 25
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 6818
  • 5