Мекис ще има нужда от години, за да изправи Ред Бул на крака?

На Лоран Мекис може да му трябват години, за да изправи на крака изпадналия в криза тим на Ред Бул във Формула 1. Това прогнозира бившият шеф на Хаас Гюнтер Щайнер.

Ред Бул започна трудно сезон 2026 във Формула 1, като след първите три кръга бившите световни шампиони изостават със 119 точки от новия лидер Мерцедес, а RB22 се оказа както труден за каране, така и бавен автомобил.

Since that fateful mid-season switch in 2016, @Max33Verstappen has been @redbullracing through and through 😮‍💨



April 21, 2026

В хода на Гран При на Китай в Шанхай Макс Верстапен обясни, че колата им е “напълно неуправляема”, а в Япония успя да завърши едва 8-и и сега заема 9-ото място в класирането на пилотите.

В същото време Ред Бул продължава да губи свои важни служители - последният, за когото стана ясно, че си тръгва е състезателният инженер на Верстапен Джанпиеро Ламбиазе, който от 2028 ще работи в Макларън.

“Мисля, че всичко, което се случва в Ред Бул е комбинация от много неща, тимът вече не побеждава - обясни Щайнер. - Затова и имаше толкова много критики срещу Кристиан Хорнър. Всички започнаха да се изнервят и хората видяха възможности да се възползват от тези проблеми.

“Ейдриън Нюи вече не беше щастлив там. Джонатан Уитли напусна. Има още доста хора, които си тръгнаха.

“Сигурен съм, че Лоран е фокусиран върху възстановяването на тима. Мисля, че Лоран е добър човек, но това определено ще отнеме време. Но той не може да оправи за 6 месеца това, което стана в последните 2 години, той не е магьосник. Ако Лоран получи достатъчно време, той той ще се справи.

“Мекис ще си доведе собствени хора и ще се опита да открие млади таланти, които искат да работят в Ред Бул и тимът отново да е успешен. Но това ще отнеме време, не може да се очаква, че Ред Бул отново ще доминира във Формула 1 в следващата една или две години.”

