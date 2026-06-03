Потвърдиха квалификационната група на Никола Цолов в Монако

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов ще стартира в квалификационна група Б в петък в Монте Карло. 22-ата пилоти във Формула 2 са разделени на две групи – на четни и нечетни номера, като идеята е да се сведе до минимум възможността пилотите да си пречат в Монако.

Никола ще е заедно с Джошуа Дюрксен, Колтън Херта, Роман Билински, Бенямин Гьоте, Мари Боя, Мартиниус Стеншорн, Куш Майни, Емерсон Фитипалди, Нико Вароне и Лорънс ван Хьопен.

Formula 2 Monaco Qualifying groups confirmed! ✅



Group A will commence at 15:10 local time and will be formed of all odd-numbered cars followed by Group B at 15:34 local time featuring all of the even-numbered cars ⏱️#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/Z4fbwTNCWA — Formula 2 (@Formula2) June 3, 2026

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Квалификацията за пилотите с четни номера стартира в петък в 16:34 часа българско време. Група А на пилотите с нечетни номера ще карат от 16:10.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Gettyimages