Потвърдиха квалификационната група на Никола Цолов в Монако

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов ще стартира в квалификационна група Б в петък в Монте Карло. 22-ата пилоти във Формула 2 са разделени на две групи – на четни и нечетни номера, като идеята е да се сведе до минимум възможността пилотите да си пречат в Монако.
Никола ще е заедно с Джошуа Дюрксен, Колтън Херта, Роман Билински, Бенямин Гьоте, Мари Боя, Мартиниус Стеншорн, Куш Майни, Емерсон Фитипалди, Нико Вароне и Лорънс ван Хьопен.
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Квалификацията за пилотите с четни номера стартира в петък в 16:34 часа българско време. Група А на пилотите с нечетни номера ще карат от 16:10.
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages