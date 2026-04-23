Макларън с почти нова кола за стартовете в Северна Америка

  • 23 апр 2026 | 12:36
Тим шефът на Макларън Андреа Стела обясни, че в Маями и Монреал ще видим “напълно нов MCL40”, като той заяви това, когато беше помолен да коментира промените по колата на световните шампиони във Формула 1.

“Мога да кажа, че в Маями и Канада ще видим напълно нов MCL40 - заяви Стела. - Но искам да акцентирам на това, че очаквам същото и от нашите съперници. Така че не е задължително да има промяна в разпределението на силите, просто ще е проверка на това кой може да извади повече представяне от колата си в рамките на срок, който е еднакъв за всички.

“Ако се сравняваме с Мерцедес и донякъде с Ферари, ние определено трябва да намерим повече представяне от нашия автомобил.

“Но ние сме доволни от развитието на MCL40, като се надяваме, че автомобилът ни ще е по-конкурентен в Маями и след това и в Канада, като се има предвид, че представянето ни в Канада беше повече от прилично.”

Стела не уточни какви ще са промените по колата, но се предполага, че подобно на Ферари и Ред Бул, и при MCL40 ще видим нови решения, свързани с активната аеродинамика, както и в оформлението на формите на въздушните кутии и аеродинамичните елементи в долната им част и пред задните колела.

Снимки: Imago

