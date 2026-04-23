  Патрезе не вижда смисъл Сайнц да се бори за място в Ред Бул

Патрезе не вижда смисъл Сайнц да се бори за място в Ред Бул

  • 23 апр 2026 | 11:27
Бившият пилот във Формула 1 Рикардо Патрезе коментира възможността Карлос Сайнц да напусне Уилямс, където прогресът сякаш изчезна, както и да замести Макс Верстапен в Ред Бул, ако бившият шампион реши да напусне спорта.

“В края на миналата година представянето на Уилямс беше брилянтно - обясни Патрезе, който кара 5 години за британския тим и постигна най-големите си успехи с Уилямс. - Сега обаче нещата не се развиват добре. Но ако Карлос иска да напусне, къде ще отиде? Трудно е да предположим, че той може да се върне във Ферари, ще му е трудно да си намери място в Макларън, защото те имат двама добри пилоти, за Мерцедес изобщо не може да става дума.

В Макларън са против Мерцедес да стане акционер в Алпин
В Макларън са против Мерцедес да стане акционер в Алпин

“Няма смисъл да напуска Уилямс. Може би Карлос може да отиде в Ред Бул, но оттам си тръгват всички ключови фигури и в крайна сметка тимът може да се окаже по-слаб и от Уилямс. Сайнц в момента се намира в трудна ситуация.

“Що се отнася до Уилямс, ние видяхме, че постигнаха сериозно подобрение миналата година. Тимът разполага с добра задвижваща система на Мерцедес. Но не успяха да участват в тестовете в Барселона преди началото на сезона, сега обаче, в края на този месец ще видим след принудителната пауза дали те ще могат да представят по-добър автомобил.”

Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“
Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун"

След отмяната на двете състезания в Близкия изток, сезонът във Формула 1 се подновява в началото на март с Гран При на Маями.

Без промени в задвижващата система на Ред Бул?
Без промени в задвижващата система на Ред Бул?
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

  • 23 апр 2026 | 08:45
  • 2065
  • 0
Формула Е представи болид, който да се бори с Формула 1

Формула Е представи болид, който да се бори с Формула 1

  • 22 апр 2026 | 20:46
  • 1203
  • 1
Формула 2 кара Колтън Херта да се чувства стар

Формула 2 кара Колтън Херта да се чувства стар

  • 22 апр 2026 | 19:58
  • 875
  • 0
Дукати: Маркес ще е на 100 процента здрав за „Херес“

Дукати: Маркес ще е на 100 процента здрав за „Херес“

  • 22 апр 2026 | 19:41
  • 1536
  • 0
Квалификациите показват колко е важен Леклер за Ферари

Квалификациите показват колко е важен Леклер за Ферари

  • 22 апр 2026 | 19:25
  • 1419
  • 0
Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“

Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“

  • 22 апр 2026 | 19:15
  • 1414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 4973
  • 6
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 14677
  • 23
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 1807
  • 1
50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

  • 23 апр 2026 | 09:52
  • 11104
  • 22
„Вабанк“: Ще остане ли Лудогорец без трофей

„Вабанк“: Ще остане ли Лудогорец без трофей

  • 23 апр 2026 | 10:00
  • 4465
  • 5
Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

  • 23 апр 2026 | 12:48
  • 79
  • 0