Патрезе не вижда смисъл Сайнц да се бори за място в Ред Бул

Бившият пилот във Формула 1 Рикардо Патрезе коментира възможността Карлос Сайнц да напусне Уилямс, където прогресът сякаш изчезна, както и да замести Макс Верстапен в Ред Бул, ако бившият шампион реши да напусне спорта.

“В края на миналата година представянето на Уилямс беше брилянтно - обясни Патрезе, който кара 5 години за британския тим и постигна най-големите си успехи с Уилямс. - Сега обаче нещата не се развиват добре. Но ако Карлос иска да напусне, къде ще отиде? Трудно е да предположим, че той може да се върне във Ферари, ще му е трудно да си намери място в Макларън, защото те имат двама добри пилоти, за Мерцедес изобщо не може да става дума.

В Макларън са против Мерцедес да стане акционер в Алпин

“Няма смисъл да напуска Уилямс. Може би Карлос може да отиде в Ред Бул, но оттам си тръгват всички ключови фигури и в крайна сметка тимът може да се окаже по-слаб и от Уилямс. Сайнц в момента се намира в трудна ситуация.

“Що се отнася до Уилямс, ние видяхме, че постигнаха сериозно подобрение миналата година. Тимът разполага с добра задвижваща система на Мерцедес. Но не успяха да участват в тестовете в Барселона преди началото на сезона, сега обаче, в края на този месец ще видим след принудителната пауза дали те ще могат да представят по-добър автомобил.”

Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“

След отмяната на двете състезания в Близкия изток, сезонът във Формула 1 се подновява в началото на март с Гран При на Маями.

Без промени в задвижващата система на Ред Бул?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages