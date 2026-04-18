Шумахер предупреди Леклер да не ходи в Ред Бул

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер отправи предупреждение към Шарл Леклер да не се поддава на изкушението да премине в Ред Бул, на фона на нарастващите спекулации, че отборът може да се насочи към пилота на Ферари, ако Макс Верстапен напусне.

Слуховете напоследък сочат, че Леклер може би започва да губи търпение в дългото си очакване на титла със Скудерията, а от Ред Бул следят внимателно ситуацията в Маранело.

Aaand breathe 😮‍💨



These podium sighs of relief... 👀#F1 pic.twitter.com/0dhvCn4pnY — Formula 1 (@F1) April 17, 2026

Според Шумахер обаче както моментът, така и дестинацията биха били погрешни.

„Е, мисля, че тук трябва да бъдем много честни – в настоящата ситуация Ред Бул не е най-очевидният избор за пилотите - заяви той пред Sky Германия. - Това отново се превръща в дългосрочен проект. В момента отборът е в лека бъркотия – доста е хаотично и няма добра комуникация с външния свят.“

Шумахер също така постави под въпрос дали Ред Бул би предложил по-ясен път към успеха от Ферари, който според него вече се стабилизира.

„Не знам дали има смисъл Шарл Леклер да сменя отбор, който тъкмо започва да функционира добре - каза той. - Това не би било много умно. Ферари трябва да развива нови млади пилоти, но тогава ще трябва да задържи един от тях, а именно Шарл Льоклер. Всъщност не е препоръчително.“

Наистина, докато Люис Хамилтън се завърна към по-силна форма през 2026, в падока нарастват очакванията, че Ферари в крайна сметка ще премине към ново поколение пилоти. Оливър Беарман е силно свързван с бъдещо титулярно място и дори получи подкрепа за тази роля от собствения си шеф в Хаас, Аяо Комацу.

От своя страна, Леклер продължава публично да подчертава своята лоялност към Ферари.

„Страстта и любовта, които изпитвам към този отбор, са непокътнати - каза той пред Джанлука Гацоли във подкаста BSMT. - Това е, което прави Ферари специален. Всички трябва да бутаме в една и съща посока, за да върнем Ферари на върха.“

Снимки: Gettyimages