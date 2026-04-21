Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте ексклузивно: Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Бивш пилот: Верстапен ще си тръгне от Ред Бул преди Ламбиазе

  • 21 апр 2026 | 15:20
  • 324
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Гийдо ван дер Гарде прогнозира, че Макс Верстапен ще напусне отбора на Ред Бул преди това да направи неговият състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе.

Дженсън Бътън: Не мисля, че Макс ще се върне, ако си тръгне от Формула 1

Както е известно британецът ще се раздели с Биковете след края на сезон 2027, за да премине в Макларън, където ще заеме позицията на главен състезателен директор. А в своята колонка в списанието Formule 1 Magazine Ван дер Гарде предрече, че Верстапен ще изпревари Ламбиазе и първи ще си тръгне от Милтън Кийнс.

Какво е казал Верстапен на Ламбиазе, когато е разбрал, че си тръгва?

„Аз залагам на Макс – написа бившият пилот, когато беше попитан кой измежду Верстапен и Ламбиазе пръв ще напусне Ред Бул. – В момента нещата в Ред Бул не са наред, а Макс иска кола, с която да може да печели състезания и титли. Толкова е просто. Аз също така смятам, че Макс ще предприеме следващата крачка още след този сезон.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

