Бивш пилот: Верстапен ще си тръгне от Ред Бул преди Ламбиазе

Бившият пилот във Формула 1 Гийдо ван дер Гарде прогнозира, че Макс Верстапен ще напусне отбора на Ред Бул преди това да направи неговият състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе.

Както е известно британецът ще се раздели с Биковете след края на сезон 2027, за да премине в Макларън, където ще заеме позицията на главен състезателен директор. А в своята колонка в списанието Formule 1 Magazine Ван дер Гарде предрече, че Верстапен ще изпревари Ламбиазе и първи ще си тръгне от Милтън Кийнс.

„Аз залагам на Макс – написа бившият пилот, когато беше попитан кой измежду Верстапен и Ламбиазе пръв ще напусне Ред Бул. – В момента нещата в Ред Бул не са наред, а Макс иска кола, с която да може да печели състезания и титли. Толкова е просто. Аз също така смятам, че Макс ще предприеме следващата крачка още след този сезон.“

Снимки: Gettyimages