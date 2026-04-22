Без промени в задвижващата система на Ред Бул?

Ред Бул Пауъртрейнс и Форд обмислят възможността да не правят промени в задвижващата система, която използват този сезон във Формула 1 двата тима на Ред Бул, дори и да имат право на това по системата ADUO.
Причината е, че в лагера на бившите световни шампиони са на мнение, че проблемите на тима този сезон се крият в шасито и работата му с гумите, а не в новата задвижваща система, разработена от Ред Бул Пауъртрейнс с помощта на американския автомобилен гигант.
Дори не изключва възможността за подобрения по ADUO по-нататък в хода на сезона, като това решение за липса на промени важи само за началото на процеса по подобряване на задвижващите системи, които изостават от тази на Мерцедес.
Все още няма нищо официално по темата от страна на Ред Бул, но с началото на срока за прилагане на промени по моторите, то доставчикът на задвижващи системи ще трябва да обяви решението си.
