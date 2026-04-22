Без промени в задвижващата система на Ред Бул?

Ред Бул Пауъртрейнс и Форд обмислят възможността да не правят промени в задвижващата система, която използват този сезон във Формула 1 двата тима на Ред Бул, дори и да имат право на това по системата ADUO.

Причината е, че в лагера на бившите световни шампиони са на мнение, че проблемите на тима този сезон се крият в шасито и работата му с гумите, а не в новата задвижваща система, разработена от Ред Бул Пауъртрейнс с помощта на американския автомобилен гигант.

16 points on the board so far for the Red Bull duo 🔢 #F1 pic.twitter.com/pCHs9N4IPX — Formula 1 (@F1) April 18, 2026

Мекис ще има нужда от години, за да изправи Ред Бул на крака?

Дори не изключва възможността за подобрения по ADUO по-нататък в хода на сезона, като това решение за липса на промени важи само за началото на процеса по подобряване на задвижващите системи, които изостават от тази на Мерцедес.

Йос Верстапен: Ламбиазе отива в Макларън за много пари

Все още няма нищо официално по темата от страна на Ред Бул, но с началото на срока за прилагане на промени по моторите, то доставчикът на задвижващи системи ще трябва да обяви решението си.

Ръсел: С Антонели имаме равни шансове за титлата

