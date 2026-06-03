Леклер: Монако е любимото ми трасе, искам да се боря за титлата с Ферари

Ферари разпространи днес изказване на Шарл Леклер, в което той по-подробно коментира новия си договор с тима и предстоящата Гран При на Монако.
„Много съм мотивиран и много съм радостен, тъй като в следващите години ще продължим да вървим заедно напред – обясни Леклер. – Разбира се, имаше хубави и трудни моменти, но съм щастлив, че съвместната ни история продължава. Искам да продължа напред с Ферари и да се боря за световната титла.
И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?
„Монако е любимото ми трасе, а това е любимият ми уикенд, затова се надявам да се насладя на всяка една минута.
„Мисля, че трасето в Монте Карло ще е подходящо за новите автомобили, тъй като тук работата с енергията не е толкова важна. Има много завои, а това означава, че по-лесно ще възвръщаме енергия.“
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Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago