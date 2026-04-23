Утре обявяват връщането на Турция във Формула 1?

Няколко медии в Турция съобщиха днес, че още утре ще бъде официално потвърдено завръщането на страната в календара на Формула 1. Състезанието ще се провежда на позабравената от пилотите “Истанбул Парк”, като се очаква, че договорът ще е за 7 години.

Факт е, че от средата на миналата година в Турция се работи активно по кандидатурата на страната, като през февруари се появиха и първите по-сериозни информации, че Формула 1 ще се завърне край Босфора още през 2027 година.

🚨| Rumor: F1 set to return to Turkey on a 7-year deal, announcement expected Friday



(via. @sekizsilindir) #F1 pic.twitter.com/kQC5fWZRPC — Everything Formula (@evrythngformu1a) April 22, 2026

Преди началото на сезон 2026 във Формула 1 главният изпълнителен директор на световния шампионат Стефано Доменикали уточни, че “завръщането на Турция не е на 100 процента потвърдено”. Но италианецът предупреди медиите и феновете да “очакват новини за Турция” и също така поясни, че като това стане, то връщането на трасето до Истанбул ще е сериозен коз срещу всички критики от последните години, че във Формула 1 уличните надпревари стават все повече и повече.

Снимки: Imago