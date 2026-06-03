ФИА среща медиите с Норис, Верстапен и Леклер в Монако

Световният шампион Ландо Норис, Макс Верстапен и Шарл Леклер са големите звезди в селекцията на ФИА на пилотите от Формула 1, които ще участват в откриващата пресконференция утре.

В 15:30 часа утре българско време пред репортерите ще застанат Габриел Бортолето, Ландо Норис и Леклер. В 16:00 часа е ред на Естебан Окон, Алекс Албон и Верстапен.

Joy. Relief. Bliss.



You can feel the emotions exuding from the drivers on the podium in Monaco 😍#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/dtc1i3YAeJ — Formula 1 (@F1) June 3, 2026

И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?

Прави впечатление, че отсъстват двамата пилоти на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, както и другата звезда на Ферари Люис Хамилтън. Те обаче ще участват в прессъбитията, организирани от отборите им, също утре.

В пресконференцията на шефовете на отбори ще участват Флавио Бриаторе, Педро де ла Роса ще представлява Астън Мартин и третият е големият шеф на Кадилак Дан Таурис.

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Снимки: Gettyimages