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ФИА среща медиите с Норис, Верстапен и Леклер в Монако

  • 3 юни 2026 | 17:15
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Световният шампион Ландо Норис, Макс Верстапен и Шарл Леклер са големите звезди в селекцията на ФИА на пилотите от Формула 1, които ще участват в откриващата пресконференция утре.

В 15:30 часа утре българско време пред репортерите ще застанат Габриел Бортолето, Ландо Норис и Леклер. В 16:00 часа е ред на Естебан Окон, Алекс Албон и Верстапен.

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Прави впечатление, че отсъстват двамата пилоти на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, както и другата звезда на Ферари Люис Хамилтън. Те обаче ще участват в прессъбитията, организирани от отборите им, също утре.

В пресконференцията на шефовете на отбори ще участват Флавио Бриаторе, Педро де ла Роса ще представлява Астън Мартин и третият е големият шеф на Кадилак Дан Таурис.

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Снимки: Gettyimages

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