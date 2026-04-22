Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“

Ред Бул използва деня за снимки на „Силвърстоун“ днес, за да тества подобренията по болида RB22, които ще се използват в Маями.

Бившите шампиони записаха труден старт на сезона с едва 16 точки и във всички три състезания Макс Верстапен и Исак Хаджар останаха далеч от битките в челото.

The first image of Max Verstappen today at Silverstone during filming day with an upgraded RB22 — April 22, 2026

Верстапен беше този, който днес изкара първи модифицирания RB22 на британската писта, като специалистите бързо отбелязаха видимите с просто око промени по колата.

Дизайнерите на Ред Бул се насочват в посоката, в която са тръгнали колегите им от няколко други отбора, що се отнася до оформлението на страниците на предното крило и добавянето на малки крилца от външната им страна.

Задното крило също е с доста промени, които засягат основно подвижните му части, а при въздушните кутии екипът е заложил на по-агресивните и остри форми.

